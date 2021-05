भारत को 18 से 22 जून के बीच इंग्‍लैंड में न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (World Test Championship Final) खेलना है. इसके बाद अगस्‍त में इंग्‍लैंड के खिलाफ (India vs England) पांच मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेली जाएगी. इन दोनों सीरीज के लिए भारतीय स्‍क्‍वाड में (Team India Squad) गुजरात के अर्जन नागवसवाला (Arzan Nagwaswalla) को पहली पार टीम में जगह दी गई है. तेज गेंदबाज अर्जन नागवसवाला कभी आईपीएल में भी नहीं खेले हैं. ऐसे में वो हर किसी के लिए एक दम नया नाम है. Also Read - Virat-Rohit की गैर-मौजूदगी में श्रीलंका में कौन संभालेगा टीम की कमान ? BCCI के सामने हैं ये विकल्‍प

टीम चयन पर अर्जन नागवसवाला (Arzan Nagwaswalla) ने खुशी जाहिर की. उन्‍हें फिलहाल स्‍टैंड-बॉय गेंदबाज के तौर पर इंग्‍लैंड ले जाया जा रहा है. अर्जन ने कहा, "घरेलू क्रिकेट से अभ्यास के लिए रूटीन की महत्ता का पता चलता है. इसके अलावा यह समझ में आता है कि अभ्यास के दौरान कैसे गेंदबाजी करनी है. अगर आप इस प्रक्रिया का सही से पालन करेंगे तो आपको मन मुताबिक नतीजे मिलेंगे."

"इसके लिए संयम रखना काफी जरूरी है. किसी के साथ खुद की तुलना करने का सवाल पैदा नहीं होता है. इस बारे में भी नहीं सोचना चाहिए कि किसी का चयन कैसे हुआ और मेरा नहीं हुआ."

नागवसवाला (Arzan Nagwaswalla) ने टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) को भी श्रेय दिया जो गुजरात राज्य टीम के कप्तान भी थे. “मैंने 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान पार्थिव के नेतृत्व में डेब्यू किया था. वह जिस तरह खेल के दौरान अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो अलग स्तर का होता है. वह मुझे कहते थे कि तुम्हें बस गेंद से अपनी भूमिका पता होनी चाहिए.”