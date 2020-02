भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह को हाल में बीसीसीआई ने क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य के रूप में चुना है. आरपी इससे बेहद खुश हैं और उन्होंने बोर्ड का आभार प्रकट किया है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वह नई भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार हैं.

सीसीआई ने आरपी सिंह के अलावा मदन लाल और सुलक्षणा नाइक को सीएसी का सदस्य नियुक्त किया है.

आरपी सिंह ने ट्वीट किया, ‘बीसीसीआई, जय शाह और मेरे पू्र्व कप्तान सौरव गांगुली का शुक्रिया. एक खिलाड़ी के तौर पर मैंने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है और सीएसी सदस्य के रूप में मेरा यही कर्तव्य होगा. इसके साथ ही मैं अपने सभी प्रशंसकों को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद करता हूं.’

Thank you @BCCI ,@JayShah and my former Captain @SGanguly99 for this new responsibility. As a player, I have always tried to give my best and the same will be my motto as a CAC member. Also thanks to all my fans for their warm wishes.

