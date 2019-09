नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने ओल्ड ट्रैफर्ड में बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले चौथे एशेज टेस्ट के लिए 12 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. टीम में कुछ उथल पुथल के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को शामिल नहीं किया गया है. ख्वाजा ने श्रृंखला में अब तक खेले गए छह पारियों में 20.33 की औसत से 13 से 40 के बीच चार बार स्कोर बनाए हैं. क्रिकेट डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार ख्वाजा आखिरी बार दो साल पहले ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम से बाहर हुए थे.

इंग्लैंड में चल रही एशेज सीरीज (Ashes Series) में तब रोमांच बढ़ गया जब इंग्लैंड में पहला टेस्ट गंवाने के बाद वापसी की और तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर कर दी. इस सीरीज में सबसे अहम और चर्चित खिलाड़ी स्टीव स्मिथ (Steve Smith) रहे जिन्होंने पहले मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए और उसके बाद दूसरे टेस्ट में जब वे घायल हुए तो टीम पिछड़ती दिखने लगी. तीसरे टेस्ट में चोट की वजह से स्मिथ नहीं खेल सके और इंग्लैंड को इसका फायदा मिला और उसने टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. अब स्मिथ को चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल कर लिया गया है.

