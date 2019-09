मैनचेस्टर: स्टुअर्ट ब्राड के दोहरे झटकों के बाद मार्नस लाबुशेन और चक्कर आने जैसी स्थिति के बाद वापसी कर रहे स्टीव स्मिथ ने चौथे एशेज क्रिकेट टेस्ट के पहले तक लंच तक आस्ट्रेलिया को संभाला. ब्राड ने सलामी बल्लेबाजों डेविड वार्नर (00) और मार्कस हैरिस (13) को पवेलियन भेजकर आस्ट्रेलिया का स्कोर दो विकेट पर 28 रन किया लेकिन लाबुशेन (नाबाद 49) और स्मिथ (नाबाद 28) ने तीसरे विकेट के लिए 70 रन की अटूट साझेदारी की और टीम का स्कोर लंच तक दो विकेट पर 98 रन तक पहुंचाया. दूसरे टेस्ट में आईसीसी के बेहोशी जैसी स्थिति के नए नियमों के कारण स्मिथ के विकल्प के तौर पर खेलने के वाले लाबुशेन लगातार चौथे अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं.

Australia are 98/2 at lunch. #Ashes LIVE ⬇️ https://t.co/zrb0K55IBc pic.twitter.com/vP3ol1cqFM

Marnus Labuschagne and Steve Smith, finally batting together in this Ashes series, and they’ve been brilliant.

आस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन के टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन मौजूदा श्रृंखला में एक बार फिर उसके सलामी बल्लेबाज नाकाम रहे. ब्राड ने मैच की चौथी गेंद पर ही वार्नर को विकेटकीपर जानी बेयरस्टा के हाथों कैच करा दिया. मौजूदा श्रृंखला में वार्नर पांचवीं बार ब्राड का शिकार बने. ब्राड ने इसके बाद हैरिस को पगबधा करके आस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया. हैरिस के आउट होने के बाद स्मिथ क्रीज पर उतरे. लार्ड्स में दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जोफ्रा आर्चर की गेंद स्मिथ की गर्दन पर लगी थी. उन्होंने इस पारी में 92 रन बनाए थे लेकिन बेहोशी जैसी स्थिति के कारण दूसरी पारी में बाहर हो गए थे.

Two wickets in the opening hour for England but now they’ve got to try get this man out. #Ashes LIVE ⬇️ https://t.co/zrb0K4O7cC pic.twitter.com/4pB3Q079TQ



स्मिथ ने चौके के साथ खाता खोला

दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज स्मिथ ने आर्चर पर चौके के साथ खाता खोला. उन्होंने इसके बाद बेन स्टोक्स पर भी चौका जड़ा. स्टोक्स ने लाबुशेन के खिलाफ पगबाधा की विश्वसनीय अपील की लेकिन अंपायर मराइस इरासमस ने उन्हें नाट आउट करार दिया. इंग्लैंड ने डीआरएस का सहारा लिया लेकिन अंपायर काल के कारण लाबुशेन नाबाद रहे.

He’s removed both of Australia’s openers and the visitors are 28/2! #Ashes LIVE ⬇️ https://t.co/zrb0K55IBc pic.twitter.com/NUIg9xr2SN



आस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, चुनी बल्लेबाजी

इससे पहले आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमें पांच मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर चल रही है जबकि एक मैच ड्रॉ रहा था. मेजबान इंग्लैंड ने इस मैच के लिए अपनी अंतिम-11 में क्रिस वोक्स को बाहर कर क्रेग ओवरटन को जगह दी है. वहीं, आस्ट्रेलिया ने पीटर सिडल की जगह मिशेल स्टार्क को अंतिम एकादश में मौका दिया है.

Tim Paine has won the toss and Australia will bat first in the fourth Ashes Test at Old Trafford!

Mitchell Starc is back in the Australia line-up.#Ashes pic.twitter.com/qykwNlA6vw

