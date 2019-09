मैनचेस्टर: तेज गेंदबाज पैट कमिंस (43 रन पर चार विकेट) की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर आस्ट्रेलिया ने यहां ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को मेजबान इंग्लैंड को 185 रनों से करारी शिकस्त देकर एशेज पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. आस्ट्रेलिया ने पिछली बार एशेज सीरीज जीती थी और इस बार भी उसने अब 2-1 की बढ़त बना ली है. इस जीत के बाद अब एशेज आस्ट्रेलिया के पास ही बरकरार रहेगा. इंग्लैंड अब अगर पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच जीतता भी है तो वह केवल सीरीज 2-2 से बराबर ही कर सकती है, लेकिन वह आस्ट्रेलिया से एशेज नहीं छीन सकती है.

England fought hard, but Australia were just too good.

A superb, dramatic final day ends with the tourists having won by 185 runs.#Ashes scorecard 👇https://t.co/zrb0K55IBc pic.twitter.com/ZH45ItuUxm

— ICC (@ICC) September 8, 2019