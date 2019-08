लंदन: आस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को यहां 258 रन पर आउट कर दिया. पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर लगातार विकेट गंवाये. उसकी तरफ से रोरी बर्न्स (53) और जॉनी बेयरस्टॉ (52) ने अर्धशतक जमाये जबकि क्रिस वोक्स ने 32 और जो डेनली ने 30 रन का योगदान दिया.

England bowled out for 258!

Bairstow the last wicket to fall for 52.

Cummins, Hazlewood and Lyon take three wickets apiece for Australia.#Ashes pic.twitter.com/eACROO8UP4

— ICC (@ICC) August 15, 2019