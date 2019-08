बर्मिंघम: स्टुअर्ट ब्राड और क्रिस वोक्स ने पहले एशेज क्रिकेट के पहले दिन चाय तक आस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त किया लेकिन स्टीव स्मिथ ने एक छोर संभालते हुए मेहमान टीम की उम्मीदें जगाई हैं. ब्राड (38 रन पर चार विकेट) और वोक्स (35 रन पर तीन विकेट) ने मिलकर सात विकेट चटकाए जिससे आस्ट्रेलिया ने चाय तक एजबस्टन में 154 रन तक आठ विकेट गंवा दिए थे.

The end of a crazy two hours! Australia head into Tea 154/8. Two wickets for Broad and Woakes in that session and one for Stokes 🔥#Ashes pic.twitter.com/VFkwPGtPLi — ICC (@ICC) August 1, 2019

गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में लंबे प्रतिबंध के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे आस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों में से एक स्मिथ चाय के विश्राम के समय 66 रन बनाकर खेल रहे थे. इंग्लैंड का प्रदर्शन इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि उसके सर्वकालिक सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन को सिर्फ चार ओवर करने के बाद दायीं पिंडली के चोट के स्कैन के लिए जाना पड़ा. आस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान आस्ट्रेलियाई टीम को हूटिंग का सामना करना पड़ा. हाल में विश्व कप के दौरान भी वार्नर और स्मिथ को इसी तरह हूटिंग का सामना करना पड़ा था.

Stuart Broad just loves the Ashes doesn’t he? He’s just taken two wickets in an over to leave Australia 112/7!#Ashes | FOLLOW LIVE ⬇️ https://t.co/Q32BC3AuDB pic.twitter.com/NkfVyrysVN — ICC (@ICC) August 1, 2019



ब्राड ने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को दो रन के स्कोर पर पगबाधा किया. वार्नर ने डीआरएस नहीं लेने का फैसला किया जबकि रीप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी. वार्नर को इसके बाद पवेलियन लौटने के दौरान भी हूटिंग का सामना करना पड़ा और इस दौरान दर्शक ‘रेगमाल’ के टुकड़े भी दिखा रहे थे. स्मिथ और वार्नर के साथ गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में प्रतिबंध का सामना करने वाले सलामी बल्लेबाज कैमरन बेनक्राफ्ट (08) ने ब्राड पर दो चौके मारे लेकिन यही उनके दो स्कोरिंग शाट रहे जिसके बाद वह इसी तेज गेंदबाजी की गेंद को स्लिप में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के हाथों में खेल गए.

Lunch. A very intriguing first session at Edgbaston! Australia are 83/3.#Ashes pic.twitter.com/NdCNli9pWQ — ICC (@ICC) August 1, 2019



बेनक्राफ्ट के जाने और स्मिथ के आने पर सबसे अधिक हूटिंग हुई. उस्मान ख्वाजा 13 रन बनाने के बाद वोक्स की गेंद पर विकेटकीपर जोनी बेयरस्टा को कैच दे बैठे जिससे 15वें ओवर में आस्ट्रेलिया का स्कोर तीन विकेट पर 35 रन हो गया. स्मिथ और ट्रेविस हेड ने लंच तक टीम का स्कोर तीन विकेट पर 83 रन तक पहुंचाया. वोक्स ने 35 रन के स्कोर पर हेड को पगबाधा करके स्मिथ के साथ उनकी चौथे विकेट की 64 रन की साझेदारी का अंत किया. वोक्स ने मैथ्यू वेड (01) को भी पगबाधा करके आस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 105 रन किया.

ब्राड की गेंद पर स्मिथ 34 रन पर पगबाधा हो गए लेकिन डीआरएस का सहारा लेने पर मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा. पेन भी सिर्फ पांच रन बनाने के बाद ब्राड की गेंद को हुक करने की कोशिश में डीप स्क्वायर लेग पर आसान कैच दे बैठे. स्मिथ ने 119 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. चाय के समय पीटर सिडल सात रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे.