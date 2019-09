मैनचेस्टर: आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यहां ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन बुधवार को बारिश ने काफी परेशान किया जिसके कारण सिर्फ 44 ओवरों का खेल ही संभव हो सका. इन 44 ओवरों में आस्ट्रेलिया ने तीन विकेट खोकर 170 रनों के साथ दिन का समापन किया.

Stumps.

It’s been a rainy day in Manchester, and Australia finish it on 170/3.

Steve Smith and Marnus Labuschagne led the way for the visitors with half-centuries, while Stuart Broad picked up two early wickets. #Ashes LIVE ⬇️ https://t.co/zrb0K55IBc pic.twitter.com/uQU2D8M5vm

— ICC (@ICC) September 4, 2019