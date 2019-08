लंदन: यहां लॉडर्स मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के पहली पारी के स्कोर 258 रनों के जवाब में भोजनकाल तक अपने चार विकेट महज 80 रनों पर ही खो दिए हैं. मेहमान टीम अभी भी इंग्लैंड से 178 रन पीछे है. पहले मैच के हीरो स्टीव स्मिथ 13 और मैथ्यू वेड (0) अभी विकेट पर हैं.

Lunch 🍴

A very good session for England as they take three wickets, importantly for Australia Steve Smith is still at the crease!

🇦🇺 80/4 at the interval.#Ashes pic.twitter.com/KmccKm9AoN

