लंदन: जोए डेनले (नाबाद 82) और बेन स्टोक्स (नाबाद 57) के अर्धशतकों की मदद से इंग्लैंड ने द ओवल मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को चायकाल तक आस्ट्रेलिया पर 262 रनों की बढ़त ले ली है. चायकाल की घोषणा तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट खोकर 193 रन बना लिए थे. पहली पारी में 294 रन बनाने वाली मेजबान इंग्लैंड की टीम ने आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 225 रनों पर ढेर कर दिया था. इंग्लैंड दूसरी पारी में 69 रनों के साथ उतरी थी.

Three half-centuries in six innings for England’s Joe Denly 👏

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 111/2#Ashes pic.twitter.com/VW9mDCW5eM

— ICC (@ICC) September 14, 2019