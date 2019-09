लंदन: आस्ट्रेलिया के हरफनमौला मिशेल मार्श ने एशेज श्रृंखला के पांचवें मैच में पांच विकेट चटकाकर टेस्ट टीम में वापसी का जश्न मनाया जिससे मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड की पारी 294 रन पर सिमट गयी. इंग्लैंड की टीम ने दिन की शुरूआत आठ विकट पर 272 रन से की लेकिन कल के नाबाद बल्लेबाज जोस बटलर अपनी पारी में सिर्फ छह रन जोड़कर 70 रन बनाकर पैट कमिंस (84 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर बोल्ड हो गये.

England 294 all out and Mitchell Marsh takes his maiden five-wicket haul in Test cricket! pic.twitter.com/FrGJx7zTx8

इसके बाद मार्श ने जैक लीच (21) का आउट कर पहली बार टेस्ट में पांच विकेट लेने का कारनामा किया. उन्होंने 46 रन देकर पांच विकेट लिये. इंग्लैंड की टीम गुरुवार को 226 रन पर आठ विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन इसके बाद बटलर और लीच ने नौवें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला. बटलर ने 98 गेंद की पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाये.

Buttler goes for a valuable 70, bowled by Cummins!

England now 294/9, can Stuart Broad and Jack Leach add some crucial more runs?#Ashes 👇 https://t.co/Op8d6HK50H pic.twitter.com/lUyp8KhC4O

— ICC (@ICC) September 13, 2019