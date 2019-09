मैनचेस्टर: आस्ट्रेलिया ने यहां ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को इंग्लैंड पहली पारी में 301 रनों पर समेट दी. इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी आठ विकेट के नुकसान पर 497 रनों पर घोषित कर दी थी. इस लिहाज से वह अपनी दूसरी पारी में 196 रनों की बढ़त के साथ उतरेगी.

Opener Rory Burns and skipper Joe Root made fifties while Jos Buttler contributed with a 65-ball 41.

Australia have bowled England out for 301!

इंग्लैंड हालांकि किसी तरह फॉलोऑन बचाने में सफल रही है. इस पारी में सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्‍स उसके सर्वोच्च स्कोरर रहे जिन्होंने 186 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 81 रनों की पारी खेली. कप्तान जोए रूट ने 168 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 71 रन बनाए. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी हुई. इन दोनों के अलावा मेजबान टीम का कोई और बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जमा सके.

Australia picked up three wickets in the first session of day four of the Manchester Test.

England are 278/8 at lunch, trailing by 219.#Ashes live blog: https://t.co/zrb0K55IBc pic.twitter.com/FJMRCd9Kpb

— ICC (@ICC) September 7, 2019