मैनचेस्टर: आस्ट्रेलिया ने यहां ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को इंग्लैंड पर शिकंजा कस मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है. आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने 383 रनों की चुनौती रखी है, लेकिन मेजबान इंग्लैंड ने लंच तक अपनी दूसरी पारी में 87 रन पर चार विकेट गंवा दिए हैं और वह अभी भी लक्ष्य से 296 रन दूर है.

