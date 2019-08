मैनचेस्टर: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर ग्रेग ओवरटन को चौथे टेस्ट मैच के लिए चुनी गई 13 सदस्यीय इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया है. इंग्लैंड और अस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच चार सितंबर से शुरू ओल्ड ट्रेफर्ड में शुरू हो रहा है.

James Anderson has been ruled out of the rest of the Ashes. #Ashes pic.twitter.com/bPRgh3yaLm

— ICC (@ICC) August 30, 2019