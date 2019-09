लंदन: इंग्लैंड ने यहां द ओवल मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को पहले सत्र में अच्छी शुरुआत की है. भोजनकाल तक इंग्लैंड ने एक विकेट खोकर 86 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्‍स 42 और कप्तान जोए रूट 28 रन बनाकर खेल रहे हैं.

Lunch at The Oval!

Having been put into bat England will be happy going into Lunch 86/1.

Rory Burns & Joe Root have added 59 for the second wicket.#Ashes scorecard ➡️ https://t.co/Op8d6I1Gph pic.twitter.com/B889lyAPMT

— ICC (@ICC) September 12, 2019