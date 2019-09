लंदन: इंग्लैंड ने द ओवल मैदान पर जारी एशेज सीरीज के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को आस्ट्रेलिया के सामने 399 रनों का लक्ष्य रखा है. 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 18 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा. आखिरी समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट खोकर 56 रन बना लिए थे. बता दें कि आस्ट्रेलिया आज पूरा दिन और कल अंतिम दिन के 90 ओवरों में ये रन बनाने हैं. सीरीज में अभी आस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है.

