लीड्स: बेन स्टोक्स के शानदार शतक (135 रन, 11 चौक, 8 छक्के) की बदौलत एशेज श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया को एक विकेट से हरा दिया. जीत के लिए 359 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे इंग्लैंड की ओर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन बेन स्टोक्स ने एक छोर संभाले रखा और इंग्लैंड को जीत दिला दी.

ENGLAND HAVE WON BY ONE WICKET! #ASHES

रविवार को इंग्लैंड ने दिन की शुरूआत तीन विकेट पर 156 रन से आगे से की लेकिन कल के नाबाद बल्लेबाज कप्तान जो रूट सिर्फ दो रन जोड़ कर 77 के स्कोर पर पवेलियन लौट गये. आफ स्पिनर नाथन लियोन की गेंद पर स्लीप में खड़े डेविड वार्नर ने शानदार कैच लपककर 205 गेंद की उनकी पारी का अंत किया. इसके बाद स्टोक्स और बेयरस्टा ने टीम को लंच तक कोई और क्षति नहीं पहुंचने दी. लंच के बाद बेयरस्टा 36 के निजी स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद बेन स्टोक्स ने जुझारू पारी (135 रन, 11 चौक, 8 छक्के) खेलते हुए इंग्लैंड को जीत दिलाई. स्टोक्स ने अपनी पारी में कुल 11 चौके और 8 छक्के मारे.

