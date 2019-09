मैनचेस्टर: स्टीवन स्मिथ के करियर के तीसरे दोहरे शतक के दम पर आस्ट्रेलिया ने ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन गुरुवार को अपनी पहली पारी आठ विकेट के नुकसान पर 497 रनों पर घोषित कर दी. दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए हैं. पैट कमिंस ने जोए डेनले को 10 के कुल स्कोर पर मैथ्य वेड के हाथों कैच करा इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत से वंचित रख दिया. स्टम्प्स तक हालांकि रोरी बर्न्‍स 15 और क्रेग ओवरटन तीन रन बनाकर खड़े हैं. इंग्लैंड अभी भी आस्ट्रेलिया से 474 रन पीछे है.

स्मिथ ने 319 गेंदों पर 24 चौके और दो छक्कों की मदद से 211 रन बनाए. यह टेस्ट में उनका तीसरा दोहरा शतक है. इससे पहले के दोनों दोहरे शतक भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाए हैं. दिन के तीसरे सत्र में स्मिथ इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट का शिकार बने. स्मिथ 438 के कुल स्कोर पर आस्ट्रेलिया के आठवें विकेट के रूप में आउट हुए. उनके बाद मिशेल स्टार्क ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया. स्टार्क 58 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों की मदद से 54 रन बनाकर नाबाद लौटे. स्टार्क के साथ नाथन लॉयन 26 रन बनाकर नाबाद रहे.

स्मिथ का कप्तान टिम पेन ने बखूबी साथ दिया है और दोनों छठे विकेट के लिए 145 रनों की साझेदारी की. इसी साझेदारी के दम पर आस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन चायकाल तक पांच विकेट खोकर 369 रन बना लिए थे. पेन हालांकि दिन के तीसरे सत्र में क्रेग ओवरटन का शिकार हो गए. कप्तान ने 127 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 58 रन बनाए. यह पेन का इस सीरीज में पहला अर्धशतक है. इसी के साथ पेन एशेज में अर्धशतक लगाने वाले तीसरे कप्तान-विकेटकीपर बन गए हैं. उनसे पहले आस्ट्रेलिया के ही जैक ब्लैकहेम ने 1894 में और इंग्लैंड के एलेक स्टीवर्ट ने 1998 में कप्तान-विकेटकीपर रहते हुए पचास का आंकड़ा छुआ था.

That’s stumps on a memorable day of #Ashes cricket at Old Trafford!

Cummins with the wicket for Australia, but the day belonged to Steve Smith and his double-century: https://t.co/1WYLNFRyMY pic.twitter.com/h9NvcmsB5g

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 5, 2019