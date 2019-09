लंदन: जोए डेनले (94) और बेन स्टोक्स (67) के अर्धशतकों की मदद से इंग्लैंड ने द ओवल मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को दिन का खेल समाप्त होने तक आस्ट्रेलिया पर 382 रनों की विशाल बढ़त ले ली है. स्टंप्स के समय तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट खोकर 313 रन बना लिए थे. पहली पारी में 294 रन बनाने वाली मेजबान इंग्लैंड की टीम ने आस्ट्रेलिया को पहली पारी में 225 रनों पर ढेर कर दिया था. इंग्लैंड दूसरी पारी में 69 रनों के साथ उतरी थी.

Stumps at The Oval!

England will resume tomorrow 313/8 with Jofra Archer and Jack Leach at the crease.

They lead Australia by 382 runs, Joe Denly (94) and Ben Stokes (67) the stars with bat adding 127 for the fourth wicket 👏 pic.twitter.com/UoB6foTLP9

