लंदन: जोस बटलर (नाबाद 64) की धैर्यपूर्ण पारी के दम पर इंग्लैंड ने यहां द ओवल मैदान पर आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 271 रन का स्कोर बना लिया. स्टंप्स के समय बटलर 84 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्के लगा चुके हैं जबकि जैक लीच 31 गेंदों पर एक चौके के सहारे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे. दोनों बल्लेबाजों के बीच नौवें विकेट के लिए अब तक 45 रनों की उपयोगी साझेदारी हो चुकी है.

Stumps at the end of a very entertaining day at The Oval!

England finish the day 271/8.

Mitchell Marsh took four wickets whilst Root made fifty and Buttler finished 64*. pic.twitter.com/IFSecMm3ev

