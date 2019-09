लंदन: इंग्लैंड ने यहां द ओवल मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को आस्ट्रेलिया को 135 रनों से हरा दिया. इस जीत के बाद इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की एशेज सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराने में सफल रही. सीरीज ड्रॉ होने से इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए 56-56 अंक मिले.

England win the Test match by 135 runs! The Ashes will go back to Australia but the series is drawn 2-2! pic.twitter.com/ixE513yBTw — ICC (@ICC) September 15, 2019

इंग्लैंड ने पहली पारी में 294 रन बनाए थे जबकि उसने आस्ट्रेलिया को 225 रन पर ऑल आउट करके 69 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 329 रन का स्कोर बनाया और आस्ट्रेलिया के सामने मैच जीतने के लिए 399 रनों का विशाल लक्ष्य रखा. इसके लक्ष्य के जवाब में आस्ट्रेलियाई टीम 77 ओवर में 263 रन पर ऑल आउट हो गई और उसे 135 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

Matthew Wade reaches his century! His second hundred of the series 👏 pic.twitter.com/XPZFYk5NP9 — ICC (@ICC) September 15, 2019



आस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड ने 166 गेंदों पर 17 चौकों और एक छक्के की मदद से 117 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपने करियर का चौथा और इस सीरीज का दूसरा शतक लगाया. वेड का यह शतक भी हालांकि आस्ट्रेलिया की हार का नहीं टाल सका. वेड के अलावा स्टीवन स्मिथ 23 रन बनाकर दूसरे सर्वोच्च स्कोरर रहे. इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड और जैक लीच ने चार-चार जबकि कप्तान जो रूट ने दो विकेट चटकाए.