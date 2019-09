लंदन: आस्ट्रेलिया ने गुरुवार से यहां द ओवल मैदान पर मेजबान इंग्लैंड के साथ होने वाले पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच के लिए हरफनमौला खिलाड़ी मिचेल मार्श को अपनी 12 सदस्यीय टीम में शामिल किया है. मार्श को ट्रेविस हेड की जगह टीम में चुना गया है. मार्श ने दिसंबर 2018 के बाद से आस्ट्रेलिया के लिए एक भी मैच नहीं खेला है.

Mitch Marsh has been included in Australia’s 12-man squad for the fifth Ashes Test at The Oval. Travis Head misses out after playing the first four Tests of the series.#Ashes pic.twitter.com/4yOYltZuRu

— ICC (@ICC) September 11, 2019