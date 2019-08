बर्मिघम: सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्‍स ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को अपना पहला टेस्ट शतक जमा इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है. बर्न्‍स के नाबाद 125 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने दूसरे दिन का अंत होने तक अपनी पहली पारी में चार विकेट के नुकसान पर 267 रन बना लिए हैं. वह आस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 284 के स्कोर से अभी 17 रन पीछे है.

He has helped England take a firm grip of this Test match. They are 267/4, trailing Australia by just 17. #Ashes pic.twitter.com/lTPIvwgUed

Rory Burns walks off unbeaten on 125* 💪

बर्न्‍स के साथ बेन स्टोक्स 38 रन बनाकर नाबाद हैं. बर्न्‍स ने अभी तक अपनी पारी में 282 गेंदों का सामना किया है और 16 चौके लगाए हैं. बर्न्‍स ने 71वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक रन ले अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया. इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर 84 था. इसी के साथ बर्न्‍स एशेज पदार्पण में शतक जमाने वाले इंग्लैंड के 10वें बल्लेबाज बन गए हैं. वह 34 साल बाद एशेज सीरीज के पदार्पण में शतक जमाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज भी बने हैं. बर्न्‍स से पहले 1985 में टिम रोबिन्सन ने लीड्स में 175 रनों की पारी खेली थी.



स्टोक्स के साथ बर्न्‍स ने अभी तक पांचवें विकेट के लिए 73 रन जोड़ लिए हैं. इससे पहले बर्न्‍स ने कप्तान जोए रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की. इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत बिना कोई विकेट खोए 10 रनों के साथ की थी. टीम का स्कोर 22 तक ही पहुंचा था कि जेम्स पैटिनसन ने खतरनाक जेसन रॉय (10) को आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया. यहां से बर्न्‍स और रूट ने इंग्लैंड के लिए शतकीय साझेदारी कर उसकी नींव मजबूत की. अर्धशतक पूरा करने के बाद रूट 154 के कुल स्कोर पर पीटर सिडल की गेंद पर उनको ही सीधा कैच दे बैठे. रूट ने 119 गेंदों पर 57 रन बनाए. उनकी पारी में छह चौके शामिल रहे.

England reach Tea on 170/2

Joe Root fell to an excellent caught and bowled from Peter Siddle, but Rory Burns has carried on to 82*

Can he get to his maiden Test hundred?

Follow the #Ashes live 👇https://t.co/Q32BC3AuDB pic.twitter.com/rH08J5UMbm

