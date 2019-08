लंदन: स्टीव स्मिथ की 92 रन पारी के बाद भी एशेज श्रृंखला के दूसरे मैच में शनिवार को मैच के चौथे दिन आस्ट्रेलिया की पारी 250 रन पर सिमट गयी जिसके बाद अंपायरों ने चाय के विश्राम की घोषणा कर दी. इंग्लैंड ने 258 रन बनाये थे जिससे पहली पारी के आधार पर उसे आठ रन की बढ़त मिली. स्मिथ जब 80 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब जोफ्रा आर्चर की उछाल लेती गेंद गर्दन और सिर के बीच वाले हिस्से में लगी. जिससे वह दर्द से कराहते हुए मैदान पर गिर गये. टीम के फिजियो से बातचीत के बाद उन्होंने मैदान से बाहर जाना सही समझा लेकिन अगला विकेट गिरने के बाद वह मैदान फिर से उतरे और क्रिस वोक्स की लगातार दो गेंदों पर चौके लगाये.

Australia bowled out for 250, trailing England by 8 runs.

Tea will be taken now!#Ashes pic.twitter.com/AIxCSrtbbE

— ICC (@ICC) August 17, 2019