लीड्स: बेन स्टोक्स और जानी बेयरस्टॉ ने पांचवें विकेट के लिए 79 रन की अटूट साझेदारी कर एशेज श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की उम्मीदों को बरकरार रखा. जीत के लिए 359 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे इंग्लैंड ने रविवार को चौथे दिन लंच तक चार विकेट पर 238 रन बना लिए जिससे उसे जीत के लिए और 121 रन की जरूरत है.

Lunch at Headingley 🥘

They lost Joe Root within the first 30 minutes but Stokes and Bairstow have denied the Australian bowlers any more chances.

England need 121 more.

