लीड्स: तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की अगुवाई में आस्ट्रेलिया ने कातिलाना गेंदबाजी का नजारा पेश करके इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां 67 रन पर ढेर कर दिया. हेजलवुड ने 30 रन देकर पांच विकेट लिये जबकि पैट कमिन्स ने 23 रन देकर तीन और जेम्स पैटिनसन ने नौ रन देकर दो विकेट लिये.

England have been bowled out for 67!

What a performance from the Australian bowlers today, five wickets for Josh Hazlewood.#Ashes pic.twitter.com/NMDHfzmkZz

— ICC (@ICC) August 23, 2019