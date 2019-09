मैनचेस्टर: क्रिकेट को मजहब और क्रिकेटरों को खुदा मानने वाले प्रशंसकों की दुनिया में कमी नहीं है और इसी की बानगी पेश की आस्ट्रेलिया में 12 बरस के एक बच्चे ने जो चार साल तक कचरा बीनकर पैसा बचाता रहा ताकि एशेज का मैच देख सके. 12 बरस के इस बच्चे ने अपने आस पड़ोस में कचरा उठाकर पैसा इकट्ठा किया ताकि आस्ट्रेलियाई टीम को इंग्लैंड में एशेज खेलते देख सके. उसकी इस दीवानगी का तोहफा उसे क्रिकेटरों के साथ बस में यात्रा के रूप में भी मिला.

