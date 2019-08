बर्मिंघम: सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स ने शानदार शतक की बदौलत इंग्लैंड को आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन चाय के बाद तक शुक्रवार को यहां चार विकेट पर 242 रन तक पहुंचाया. आस्ट्रेलिया ने स्टीवन स्मिथ की 144 रन की लाजवाब पारी की मदद से अपनी पहली पारी में 284 रन बनाये थे और इस तरह से इंग्लैंड अभी उससे 42 रन पीछे है. चाय के बाद जारी खेल में बर्न्स 117 और ब्रेन स्ट्रोक 22 रन पर खेल रहे थे.

कप्तान जो रूट दूसरे सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे. उन्होंने 57 रन बनाये. बर्न्स और रूट ने दूसरे विकेट के लिये 132 रन की साझेदारी की. इंग्लैंड की टीम पिछले सप्ताह आयरलैंड के खिलाफ लार्ड्स में 85 रन पर सिमटने वाली टीम के लिये अभी तक स्थिति अच्छी कही जा सकती है. उसने सुबह के सत्र में भी केवल एक विकेट जैसन रॉय (10) का गंवाया. इंग्लैंड ने सुबह बिना किसी नुकसान के दस रन से आगे खेलना शुरू किया. अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे रॉय किसी भी समय आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने सहज नहीं दिखे और जेम्स पैटिनसन की गेंद पर स्लिप में स्मिथ को कैच दे बैठे. इससे स्कोर एक विकेट पर 22 रन हो गया.

A maiden Test 💯 for Rory Burns!

He came into this game under huge pressure, and boy, has he delivered 👏

What. An. Innings.#Ashes pic.twitter.com/11x8yHLo84

— ICC (@ICC) August 2, 2019