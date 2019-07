लंदन: क्रिकेट अधिकारी एक अगस्त से शुरू हो रही एशेज सीरीज में एक नए नियम को ला सकते हैं. यह नियम सिर में चोट लगने पर उस खिलाड़ी के स्थान पर सबस्टीट्यूट खिलाड़ी को मंजूरी देने का है. ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की वार्षिक बैठक में इस नियम को लाए जाने पर चर्चा चल रही है. उम्मीद है कि इस नियम को मंजूरी मिल जाएगी और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा ताकि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत खेले जाने वाले सभी मैचों में इस नियम का इस्तेमाल किया जा सके और खिलाड़ी को सुरक्षा मिल सके.

