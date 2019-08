बर्मिघम: तकरीबन डेढ़ साल बाद सफेद जर्सी में वापसी कर रहे स्टीवन स्मिथ ने एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को 144 रनों की धमाकेदार पारी खेल आस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर सिमटने से बचा लिया. एक समय आस्ट्रेलिया का 150 पार जाना भी मुश्किल लग रहा था लेकिन स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा और आस्ट्रलिया को पहली पारी में 284 का स्कोर दिया. इंग्लैंड के लिए पांच विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्मिथ को आउट कर आस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया. नाथन लॉयन 12 रन बनाकर नाबाद रहे. स्मिथ ने 219 गेंदों का सामना किया और 16 चौके तथा दो छक्के लगाए.

Stumps.

A day of twists and turns but at the close of play it is Australia who will be the happier of the sides, mainly down to Steve Smith!

England finish day one 10/0 in reply to Australia’s 284.#Ashes pic.twitter.com/Qch0U9a4p2

— ICC (@ICC) August 1, 2019