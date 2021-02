चेन्नई टेस्ट में पहले ही मुश्किलों से जूझ रही इंग्लैंड को स्टार खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) से दोहरी मार पड़ती दिख रही है. इंग्लैंड की पहली पारी में 5 विकेट हासिल करने वाले अश्विन ने भारत की दूसरी पारी में शतक जड़कर उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया है. चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन अश्विन ने यहां अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक ठोक दिया है. बल्लेबाजी के लिए मुश्किल मानी जा रही इस पिच पर अश्विन के शतक से टि्वटर पर यूं झूमे फैन्स… Also Read - 'खराब' पिच नहीं बल्कि रोहित शर्मा के शतक की वजह से चेन्नई टेस्ट में पिछड़ गया है इंग्लैंड: मार्क बुचर

चेपॉक की इस पिच पर अश्विन का यह शतक इतना आसान नहीं था. एक ओर तो यह पिच बैटिंग के लिए चैलेंजिंग थी, जहां बड़े-बड़े बल्लेबाज भी पिच पर नाचती गेंदों के सामने बेबस थे, वहीं इशांत शर्मा के रूप में जब भारत का 9वां विकेट गिरा, तब अश्विन अपने शतक से 23 रन दूर थे. लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी भरसक कोशिशों के बावजूद इस स्टार खिलाड़ी को शतक जमाने से नहीं रोक पाई. Also Read - IND vs ENG: चेन्नई की पिच पर बोले- Sunil Gavaskar, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं

तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले इस पिच को बैटिंग के लिए मुश्किल बताया जा रहा था. इंग्लैंड की पूरी टीम यहां मात्र 134 रनों पर सिमट गई थी. और भारत ने भी आज अपने टॉप 6 विकेट 106 रन के स्कोर पर गंवा दिए थे. लेकिन 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अश्विन ने कप्तान (Virat Kohli) विराट कोहली (62) के साथ 7वें विकेट के लिए ऐसे पांव जमाए कि पहले से ही बैकफुट पर चल रही इंग्लैंड की टीम लगातार पिछड़ती चली गई. दोनों बल्लेबाजों ने 106 रन की साझेदारी की. Also Read - अश्विन ने पूर्व कप्तान माइकल वॉन को दिया जवाब- 'मुझे नहीं लगता पिच को लेकर कोई शिकायत है'

देखें अश्विन की तारीफ में टि्वटर पर क्या बोले फैन्स-

दिनेश कार्तिक ने अश्विन को यूं दी बधाई.

My bad , @ashwinravi99 batted at 8 . So that’s even harder . Well done buddy https://t.co/jayN6PqQVe — DK (@DineshKarthik) February 15, 2021

परफैक्ट ऑलराउंडर! चेपॉक के मैदान पर यह सिर्फ अश्विन का शो रहा है. पहले 5 विकेट और अब शतक. शाबाश अश्विन.

🇮🇳✨ THE PERFECT ALLROUNDER! It's been an all-Ashwin show at the Chepauk – first with the fifer, and now with the century. Take a bow, Ash 👏🏻😎 📷 Getty • #INDvENG #ravichandranashwin #BharatArmy pic.twitter.com/ofOHOgHoSq — The Bharat Army (@thebharatarmy) February 15, 2021

अश्विन का शतक, क्या शानदार खिलाड़ी

कहीं वाकई शतक ठोकने से पहले अश्विन ने कुछ ऐसा ही तो नहीं सोचा.

Michael Vaughan : This pitch suits the Indian spinners

Le Ashwin : abhi 100 marke iska muh band kar deta hu #INDvsENG #Ashwin #RavichandranAshwin pic.twitter.com/MSUfyyxmE4 — Ninad More (@NinadMore15) February 15, 2021

इन्होंने कहा, ‘अश्विन का पैसा वसूल शो’

वह बॉल से भी और बैट से भी स्मार्ट खेल खेलते हैं. पहली पारी में 5 विकेट बॉल और दूसरी पारी में टेस्ट शतक. सचमुच महान खिलाड़ी.