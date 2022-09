Virat Kohli Smashed 1st T20I Century Against Afghanistan: डेढ़ महीने का ब्रेक लेकर एशिया कप से क्रिकेट मैदान पर लौटे विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर शानदार फॉर्म में लौट आए हैं. करीब 3 साल से शतक का इंतजार कर रहे विराट कोहली और उनके फैन्स को जबरदस्त राहत तब मिल गई, जब भारत की रन मशीन माने जाने वाले विराट कोहली ने मात्र 53 गेंदों में शतक ठोक दिया. टी20 इंटरनेशनल में यह उनका पहला शतक है.Also Read - भारत-पाकिस्तान मैच ने Asia Cup में बना दिया यह नया रिकॉर्ड

विराट ने इस पारी में उन्होंने 61 गेंदों में नाबाद 122 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल हैं. भारत की ओर से यह टी20 फॉर्मेट में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. विराट कोहली ने आखिरी बार नवंबर 2019 में अपना 70वां इंटरनेशनल शतक जमाया था. Also Read - IND vs AFG LIVE Score, Asia Cup 2022: सिर्फ 20 रन पर अफगानिस्तान की आधी टीम OUT! लक्ष्य: 213

इसके बाद से उनके 71वें शतक का इंतजार लंबा होता चला गया. उन्होंने अपना 71वां शतक पूरा करने के लिए कुल 1021 दिन का समय लिया, जो उनकी बल्लेबाजी से स्टाइल के लिहाज से बहुत लंबा है. उन्होंने इस बीच 83 इंटरनेशनल पारियां खेलीं और तब जाकर उन्हें यह शतक नसीब हुआ. Also Read - PAK vs AFG: पाकिस्तानी अंकल ने डांस कर चिढ़ाया, अफगानी फैंस ने दनादन बरसाई कुर्सियां | Watch Video

हालांकि विराट का 71वां शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में यह उपलब्धि अपने नाम की है. यह पहली बार है, जब विराट ने टी20 इंटरनेशनल में शतक जमाया हो. इससे पहले वह इस फॉर्मेट में 32 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं लेकिन यहां भी उन्हें शतक का इंतजार था.

एशिया कप से पहले विराट हर फॉर्मेट में लगातार फ्लॉप हो रहे थे. वह मानसिक रूप से थकान में थे और इस थकान को मिटाने के लिए उन्होंने क्रिकेट से डेढ़ महीने लंबा ब्रेक लिया और इस टूर्नामेंट में आते ही अपना जलवा दिखा दिया. इस टूर्नामेंट में यह उनकी 5वीं पारी है और अब तक वह कुल 276 रन बना चुके हैं, जिसमें दो हाफ सेंचुरी और 1 शतक जमाने के साथ दो बार नाबाद भी रहे हैं.

The wait is over! 🤩 Kohli scores a stunning century against Afghanistan 👏#INDvAFG | #AsiaCup2022 https://t.co/Zp9oBIHLnV — ICC (@ICC) September 8, 2022

शतक जमाने के बाद विराट ने टीवी प्रसारणकर्ता चैनल स्टार स्पोर्ट्स के एंकर संजय मांजरेकर से बात करते हुए इस शतक को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और बेटी वमिका के समर्पित किया.