हम और आप भले यह मानते हों के खेल दिलों को जोड़ता है. लेकिन गंदी करतूतों के लिए पहचाने जाने वाले पाकिस्तान को प्यार शायद पसंद नहीं है. इसलिए उसने भारत पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच में भी अपनी दुश्मनी को और धार देने का तरीका ढूंढ निकाला. जी हां, रविवार रात को जब दुबई में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) की टीमें एशिया कप के सुपर 4 में मैच खेल रही थीं तो यहां भारत के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) से एक मौके पर आसान सा कैच छूट गया.Also Read - India vs Sri Lanka, Super Four, Asia Cup 2022 Live Streaming: कब और कहां देखें भारत vs श्रीलंका टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

पाकिस्तान की टीम यहां 182 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और 18वें ओवर के नाजुक मौके पर रवि विश्नोई की गेंद पर अर्शदीप ने बहुत ही आसान सा कैच टपका दिया. लेकिन क्रिकेट के खेल को जो लोग समझते हैं वह जानते हैं कि दबाव भरे मैचों में अकसर ऐसा हो जाता है. लेकिन पाकिस्तान के कुछ नफरती लोगों ने इस लम्हे पर अपना उल्लू सीधा करने की ठान ली. उन्होंने सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया. Also Read - INDvsPAK: पाकिस्तान की जीत पर एक्टर नकुल मेहता ने ऐसे दी बधाई, चिढ़े पड़ोसी मुल्क के ट्विटर यूजर्स

इन प्रोपेगैंडाबाजों की कोशिश थी कि वे अर्शदीप के नाम पर भारत में नफरत फैलाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम कर सकें. यह ठीक है कि सोशल मीडिया पर भारत की ओर से लोग अर्शदीप से नाराज नजर आए थे लेकिन किसी ने भी उनका नाम देश विरोधी ताकतों से या यूं कहें कि खालिस्तान से नहीं जोड़ा था. लेकिन पाकिस्तान में बैठे एजेंडाबाज लोगों ने ऐसा किया लेकिन जल्दी ही उनकी शर्मनाक करतूत भी दुनिया के सामने आ गई. Also Read - IND vs PAK Super 4 : सुपर 4 में हार से भारत की शुरुआत, पाकिस्तान ने टीम को 5 विकेट से हराया | Watch Video

उन्होंने टि्वटर पर अर्शदीप को खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं उन्होंने अर्शदीप के विकिपीडिया पेज पर बायो में भी बदलाव कर दिया है और उसमें अर्शदीप सिंह के नाम के साथ खालिस्तानी जोड़ दिया है.

दरअसल, 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली ने बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और वह हवा में ऊंची गई. शॉर्ट थर्ड मैन पर खडे़ अर्शदीप ने एक मौका गंवा दिया. आसिफ अली ने इस समय खाता नहीं खोला था. हालांकि इसके बाद वह 8 गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हुए. सोशल मीडिया पर इसके बाद ऐसे पोस्ट वायरल होने लगे अर्शदीप को निशाने पर लिया जाने लगा. उन्हें खालिस्तानी तक कहा जाने लगा. हालांकि जांच में अब यह सामने आ रहा है कि यह सब ना ‘पाक’ करतूत है.

1) Indian cricket player Arshdeep dropped a catch in the 2nd match of India Vs Pakistan, Asia Cup 2022.

And, now accounts from Pakistan are running Khalistan propaganda & calling Arshdeep a Khalistani.

Here is the thread! pic.twitter.com/pOyaBPLyJW

— Anshul Saxena (@AskAnshul) September 4, 2022