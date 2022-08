एशिया कप में टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की स्टार परफॉर्मेंस के दम पर भारत को शानदार जीत दिलाकर इस टूर्नामेंट में उसका जीत से आगाज कराया. है. टीम इंडिया यहां अपना खिताब बचाने उतरी है और पहले ही मैच में रोमांच अपने चरम पर था. भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान सिर्फ 147 रन ही बना पाया. लेकिन भारतीय बल्लेबाजी चरमराती दिखी. हालांकि मिडल ऑर्डर ने खूब संभाला और हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा की जोड़ी ने जीत दिला दी.Also Read - IND vs PAK: हार्दिक पांड्या के दम पर भारत ने पाकिस्तान को दी मात, ये हैं जीत के 5 हीरो

इस मैच का इंतजार खेल प्रेमियों को लंबे समय से था. यहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर भी इस मैच का लुत्फ ले रहे थे और उन्होंने रोमांच से भरपूर इस मैच में भारत की जीत के साथ ही टीम इंडिया को बधाई दी. इनके अलावा खेल जगत की इन हस्तियों ने भी टीम इंडिया को दी बधाई. Also Read - IND vs PAK T20I: भारत के खिलाफ सिर्फ 10वां मैच- चार बार ऑलआउट हुआ पाकिस्तान, जीत में भी बुरा हाल

भारत ने शानदार साहस और कौशल दिखाकर जीता मैच: PM नरेंद्र मोदी Also Read - IND vs PAK: दिनेश कार्तिक के चलते ऋषभ पंत को नहीं मिली जगह! टि्वटर पर फैन्स नाराज, ऐसा है रिएक्शन

#TeamIndia put up a spectacular all-round performance in today’s #AsiaCup2022 match. The team has displayed superb skill and grit. Congratulations to them on the victory.

It came down to fitness of the fast bowlers while put under pressure, though both teams’ pacers bowled well upfront.

Crucial knock by Hardik to stay till the end & get us over the line & ably supported by @imjadeja & Virat.

Congrats 🇮🇳 on a nail-biting win.#INDvsPAK pic.twitter.com/dYhiaa3Omh

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 28, 2022