टीम इंडिया की रन रिकॉर्ड मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) भले अपनी फॉर्म में लौटने का इंतजार कर रहे हों लेकिन क्रिकेट मैदान पर रिकॉर्ड बनाने का उनका सिलसिला जारी है. आज जैसे ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस के बाद प्लेइंग XI में उनके नाम का खुलासा किया तो एक और नई उपलब्धि उनके नाम दर्ज हो गई. विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल करियर का यह 100वां मैच है. अब वह तीनों फॉर्मेट में 100 या इससे ज्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

भारतीय टीम रविवार को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत कर रही है. विराट कोहली के इस नायाब रिकॉर्ड की बात करें तो उनसे पहले न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर अपने नाम यह उपलब्धि दर्ज कर चुके हैं. रॉस टेलर ने साल 2020 में सबसे पहले तीनों फॉर्मेट में 100 या इससे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

Also Read - 100वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को बधाई दी

अपना 100वां टी20 मैच खेल रहे विराट कोहली 102 टेस्ट और 262 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. सिर्फ टी20 फॉर्मेट की अगर बात करें तो विराट रोहित शर्मा के बाद 100 टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. 100 या इससे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले विराट दुनिया के 14वें खिलाड़ी हैं.

