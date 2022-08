भारत पाकिस्तान (IND vs PAK) के मैच में रोमांच किस हद तक होता है, यह किसी से छिपा नहीं है. लेकिन ऐसे मुश्किल मैच में जब कोई खिलाड़ी ईमानदारी से भी बड़ा काम कर दे तो इसका अलग ही प्रभाव होता है. कुछ ऐसा ही आज एशिया कप (Asia Cup 2022) भारत-पाक मैच में तब देखने को मिला, जब पाकिस्तानी बल्लेबाज फख्र जमां (Fakhar Zaman) ने सबका दिल जीत लिया.Also Read - IND vs PAK: दिनेश कार्तिक के चलते ऋषभ पंत को नहीं मिली जगह! टि्वटर पर फैन्स नाराज, ऐसा है रिएक्शन

मैच के छठे ओवर में आवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे. उनकी एक गेंद पर जमां कट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के हाथ में चली गई. यह गेंद जमां के बैट को छूकर निकली थी यह मैदान पर उनके अलावा कोई नहीं समझ पाया था. लेकिन वह इसके बावजूद मैदान छोड़कर पवेलियन लौट गए.

पाकिस्तान ने कुछ पल पहले ही अपने कप्तान बाबर आजम का विकेट गंवाया था. इसके बाद नंबर 3 पर फख्र जमां बल्लेबाजी पर आए, जो 6 गेंदों का सामना कर 10 रन पर पहुंच गए थे. पाकिस्तान यहां से एक बड़ी साझेदारी की तलाश में था. पावरप्ले का आखिरी ओवर फेंकने आवेश खान आए थे और इसमें मोहम्मद रिजवान एक छक्का और एक चौका पहले ही जड़ चुके थे. अब जमां स्ट्राइक पर थे.

आवेश के लिए यह ओवर बहुत महंगा जा रहा था. लेकिन फख्र स्ट्राइक पर आए तो आवेश को वापसी का मौका मिल गया. ओवर की पांचवीं गेंद पर आवेश ने बाएं हाथ के बल्लेबाज फखर को शॉर्ट पिच गेंद फेंकी. ऑफ स्टंप के बाहर की इस गेंद को फखर ने पॉइंट के ऊपर से कट शॉट खेलना चाह रहे थे. लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए. गेंद उनकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही उछल गई.

भारतीय खिलाड़ियों ने कोई अपील नहीं की. दिनेश कार्तिक ने गेंद को लपका लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि गेंद बल्ले से लगकर आई है. लेकिन जब सभी ने फख्र को पवेलियन जाते देखा तो सभी हैरान थे और अंपायर ने भी उन्हें आउट दे दिया. इस मामले में फखर को खेल-भावना के पूरे अंक मिलने चाहिए.

फख्र जमां के इस फैसले की काफी तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया वेबसाइट पर खेल प्रेमी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- क्या खेल भावना है. सम्मान.

एक अन्य यूजर ने लिखा, बस फख्र जमां वाली ईमानदारी चाहिए.

Fakhar Zaman after walking over to pavilion despite no appeal 🙂#INDvsPAK #FakharZaman #AsiaCup2022 pic.twitter.com/1aNFkHnljk

— Zarghoona Khan (@izarghoonakhan) August 28, 2022