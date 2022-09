भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप (Asia Cup 2022) के सुपर 4 राउंड में अपना पहला मुकाबला खेल रही है. इससे पहले लीग स्टेज में भी दोनों टीमें एक मैच खेल चुकी हैं, जिसमें टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. लेकिन भारतीय फैन्स के लिए चिंता की बात यह है कि इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने सीनियर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को जगह नहीं दी है. कार्तिक इससे पहले लीग स्टेज में दोनों मैच खेले थे और कार्तिक को यहां दो मैचों में सिर्फ एक ही बॉल खेलने का मौका मिला था.Also Read - LIVE Score IND vs PAK, Asia Cup 2022, Super-4: सूर्यकुमार यादव ने छोड़ा विराट का साथ, मैदान में आए रिषभ पंत

ऐसे में फैन्स सवाल उठा रहा है कि जब दिनेश कार्तिक को टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक ही गेंद खेलने का मौका मिला था तो आखिर उन्हें प्लेइंग XI से बाहर क्यों कर दिया गया. Also Read - भारत vs पाकिस्‍तान मैच के बीच दो मिनट तक रुका स्‍टार स्‍पोर्ट्स का प्रसारण, भड़के फैन्‍स

Dinesh Karthik was preferred over Pant in the 1st game and now after facing a total of 1 delivery across 2 games, he gets dropped. Lack of continuity in selection still exists. #INDvsPAK #AsiaCup2022 — Š. (@Soham718) September 4, 2022

Also Read - Deepak Chahar: 'जडेजा के चोटिल होने के बाद नेट्स में पसीना बहाते दिखे दीपक चाहर'

एक अन्य फैन ने सवाल पूछा कि दिनेश कार्तिक की बैटिंग को बिना टेस्ट किए ही उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है.

Dinesh Karthik dropped without even playing… what changed in just one week that now pant is a priority over Karthik when one week ago Karthik was..#INDvsPAK2022 — Girish (@Girish_chandra0) September 4, 2022

आखिर एक सप्ताह में ऐसा क्या बदल गया कि पिछले सप्ताह वह प्लेइंग XI में खेलने के काबिल थे और अब नहीं? एक और फैन ने लिखा, ‘भारत ने दिनेश कार्तिक को छोड़कर भारी गलती की है.

India has made a big blunder!! They have dropped a specialist batter Dinesh Karthik against quality express fast bowling of Pakistan. Perhaps India is more focused and scared of strong batting lineup of Pakistan for which India added a bowling option Deepak Hooda. #INDvPAK — Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) September 4, 2022

उन्होंने पाकिस्तान की क्वॉलिटी एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग के सामने विशेषज्ञ बल्लेबाज दिनेशा कार्तिक को ड्रॉप कर दिया है.’

Pretty harsh on Dinesh Karthik but with Ravindra Jadeja missing out and no Axar Patel in the XI, India had to go with Rishabh Pant as the left-handed batter in the middle overs. Also, love Ravi Bishnoi's inclusion. #INDvPAK #AsiaCup2022 — Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) September 4, 2022

आखिर क्या है Dinesh Karthik को प्लेइंग XI से बाहर करने की वजह!

फैन्स भले कुछ भी कहें. लेकिन दिनेश कार्तिक को प्लेइंग XI से बाहर करने की वजह उनकी फॉर्म या रिषभ पंत (Rishabh Pant) पर ज्यादा भरोसा नहीं हैं. दरअसल कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की अगुआई में टीम मैनेजमेंट ने टीम के संतुलन पर ध्यान दिया है.

अगर आप भारतीय टीम के चोटी के 7 बल्लेबाजों पर नजर डालें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. अब अगर दिनेश कार्तिक को भी टीम में शामिल किया जाता तो भारतीयी टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप ही दाएं हाथ के बल्लेबाजों की हो जाती.

रवींद्र जडेजा का बाहर होना है वजह

अब असली वजह यह है कि जिन दो मैचों में दिनेश कार्तिक टीम का हिस्सा थे. उनमें रवींद्र जडेजा भी टीम का हिस्सा थे, जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर होने के साथ-साथ लेफ्टहैंडर की कमी की भरपाई कर रहे थे. ऐसे में रोहित दिनेश कार्तिक को मौका दे रहे थे. लेकिन अब जडेजा चोटिल होकर बाहर हुए तो उनकी जगह ऑलराउंडर दीपक हुड्डा को मौका मिला. वह दाएं हाथ के ही बल्लेबाज हैं.

इसलिए दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत

ऐसे में लेफ्टहैंडर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत का विकल्प भारतीय टीम के पास था, जो विकेटकीपर होने के साथ-साथ बैटिंग का बेहतर विकल्प ही हैं. इसलिए दिनेश कार्तिक को प्लेइंग XI से बाहर बैठना पड़ा है.