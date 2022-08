India Vs Pakistan T20 Match Asia Cup: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) को शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है. प्रियंका गांधी ने कई साल पहले के एक मैच का किस्सा सुनाया, जो कराची में हुआ था. प्रियंका गांधी ये मैच देखने गई थीं. मैच देखने कांग्रेस के साथ ही बीजेपी नेता भी गये थे. भारत ये मैच जीत गया था. भारत के मैच जीतते ही ये सभी ख़ुशी से उछलने लगे थे.Also Read - परिवार को दुबई जाने से रोकना था, शख्स ने एयरपोर्ट पर फोन कहा- विमान में बम है, फिर...

प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा, ''मेरा एक बहुत यादगार क्षण है. कई वर्षों पहले मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखने कराची गई थी. भारत जीता. जितने नेता गए थे, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के, सब खुशी से कूदने लगे थे.'' प्रियंका गांधी ने कहा, ''28 अगस्त को एशिया कप (Asia Cup) में भारत-पाकिस्तान का मैच है. पूरे देश अपनी तरफ से और अपने परिवार की ओर से अपनी टीम को शुभकामनाएं. जी जान से खेलिए और जीतकर आइए.''

भारतीय क्रिकेट टीम को Asia Cup 2022 के मैच के लिए शुभकामनाएं।

Best wishes to team India for tomorrow’s match.#INDvsPAK https://t.co/YBhC6pu1ej

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 27, 2022