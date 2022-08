एशिया कप (Asia Cup 2022) में पाकिस्‍तान को हराने के बाद अब भारत के लिए (India vs Pakistan) सुपर-4 का रास्‍ता लगभग साफ हो गया है. टीम इंडिया को अपने अगले मैच में 31 अगस्‍त को हॉंग कॉंग का सामना करना है. पूर्व भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) बीते मैच में पहले जैसे रंग में तो नहीं दिखे. हालांकि उनके बल्‍ले से 34 गेंदों पर अहम 35 रन आए. विराट मैच के बाद पाकिस्‍तान की टीम के मशहूर फैन मोमिनुल हक से भी मिले. यहां बता दें कि मोमिनुल वही शख्‍स हैं जो विश्‍व कप 2019 में पाकिस्‍तान की हार के बाद ‘मारों मुझे…’ वाला वीडियो वायरल होने के चलते चर्चा में आए थे. इसके बाद से ही वो दोनों देशों के बीच होने वाले हर मैच में दिखते हैं.Also Read - BAN vs AFG Dream11 Team Prediction: इस ऑलराउंडर को चुनें कप्‍तान, होगी धनवर्षा!

मैच के बाद विराट ने मोमिनुल को मिलने का वक्‍त दिया. विराट कोहली के इस फैन ने सोशल मीडिया पर मुलाकात का वीडियो साझा कर लिखा, “विराट एक महान स्‍पोर्ट्समैन होने के साथ-साथ एक दयालु इंसान भी हैं. उन्‍हें फॉर्म में वापस देखकर अच्‍छा लगा. क्‍या शानदार मैच था. फाइनल में फिर मुलाकात होगी.” Also Read - BAN vs AFG, Live Streaming: अफगानिस्‍तान के पास सुपर-4 में क्वालीफाई का मौका, कितने बजे शुरू होगा मैच?

A great sportsman and a humble personality. The one and only @imVkohli 🙌🏻 Good to see him back in form!

What a game tonight! 🔥

Shall see you in the Final! 🏏#AsiaCup2022 #MominSaqib #ViratKohli #Kohli #INDvsPAK2022 #PakvInd #Dubai #UAE @DubaiStadium @ICCAcademy pic.twitter.com/gx8dDalHdv

— Momin Saqib (@mominsaqib) August 28, 2022