एशिया कप (Asia Cup 2022) में बाहर होने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ बचा भारत (IND vs AFG) का बाकी बचा मैच टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) से पहले खुद को परखने का था. ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अब भारत के पास ज्यादा समय नहीं बचा है.Also Read - Highlights IND vs AFG, Asia Cup 2022: भारत ने अफगानिस्तान को 101 रन से पीटा, विराट-भुवनेश्वर जीत के नायक

लेकिन वह अभी भी अपना सही कॉम्बिनेशन और स्टार खिलाड़ियों की फॉर्म तलाश रहा है. इस मुहिम में उसे आज सबसे बड़ी सफलता मिल गई. किंग कोहली ने आज ताबड़तोड़ शतक ठोककर दुनिया को यह बता दिया है कि वह उस लय में लौट आए हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. Also Read - Asia Cup IND vs AFG: प्रचंड फॉर्म में हैं विराट कोहली, टी20I में शतक जड़कर लगा दी मोहर

यह शतक जमाने के बाद उन्होंने अपनी थकान और मिलने वाली सपॉर्ट पर खुलकर बात की . विराट ने कहा कि यहां दमदार वापसी की है तो इसके पीछे उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ही हैं, जो हर कदम पर उनका साथ निभाती हैं. विराट के 71वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार पूरा देश 1020 दिनों से कर रहा था. Also Read - भारत-पाकिस्तान मैच ने Asia Cup में बना दिया यह नया रिकॉर्ड

कोहली ने इससे पहले 23 नवंबर 2019 में शतक लगाया था. इसके बाद से हर पारी के साथ कोहली की सेंचुरी का इंतजार लंबा और लंबा होता चला गया. इस पारी से पहले विराट पिछली 83 पारियों से इसका इंतजार कर रहे थे.

A long wait finally comes to an end.

𝐓𝐇𝐀𝐓'𝐒 𝐀 💯 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐊𝐎𝐇𝐋𝐈!

DP World #AsiaCup2022 #INDvAFG #BelieveInBlue #TeamIndia #KingKohli #71 pic.twitter.com/aypvxXYs6D

