Asia Cup 2022- PAK vs SL: जब जज्बा कुछ कर गुजरने का हो तो जीत के बाजीगर हर बाधा को तोड़ देते हैं. श्रीलंका की टीम भी आज एशिया कप के फाइनल में कुछ ऐसा ही मन बनाकर उतरी थी. इस टूर्नामेंट में सिर्फ अफगानिस्तान से हारने वाली श्रीलंका को फाइनल में पहुंचने के बावजूद खिताब का दावेदार मानने में कई क्रिकेट पंडित हिचकिचाहट दिखा रहे थे. लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ी आज चैंपियन बनने का ख्वाब लेकर ही मैदान पर उतरे थे. लेकिन वे शुरुआत से ही कई बार मुश्किलों में फंस रहे थे और उससे निकल रहे थे. ये हैं श्रीलंका की जीत के 5 टर्निंग प्वॉइंट्स…Also Read - एक ओवर में तीन विकेट लेने वाले हसरंगा के अलावा ये हैं श्रीलंका की पाकिस्तान पर जीत के असली हीरो

यूएई में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में टॉस की अहम भूमिका थी और लंकाई टीम आज वह टॉस भी हार गई. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) बेझिझक फील्डिंग चुन ली. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उसका यह फैसला सही भी साबित कर दिया, जब उसने शुरुआती 9 ओवर में ही लंकाई टीम के 5 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. श्रीलंका मुश्किल में थी और उसके मुख्य बल्लेबाज आउट हो चुके थे. Also Read - VIDEO : हैरिस राउफ ने 151 kph रफ्तार वाली गेंद पर गुणाथिलिका को बोल्ड किया, डेल स्टेन ने की तारीफ

