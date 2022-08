Asia Cup 2022 Points Table after India vs Pakistan Match: एशिया कप 2022 के प्‍वाइंट्स टेबल में रविवार रात पाकिस्‍तान पर भारत की पांच विकेट से रोमांचक जीत के बाद बड़ा बदलाव आया है. टीम इंडिया ग्रुप ए के प्‍वाइंट्स टेबल में पहले स्‍थान पर आ गई है. दो अंक प्राप्‍त कर भारत सुपर-4 में पहुंचने का मजबूत दावेदार बन गया है. रोहित शर्मा की टीम के पास +0.175 की नेट रन रेट है. अब पाकिस्‍तान की टीम को सुपर-4 में जगह बनानी है तो उन्‍हें हर हाल में हांगकांग को हराना ही होगा. अन्‍यथा वो ग्रुप स्‍तर से भी बाहर हो सकते हैं. हांगकांग ने क्‍वालीफायर मैच जीतने के बाद एशिया कप में अपनी जगह बनाई है.Also Read - IND vs PAK: रोमांचक जीत पर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, बोले- ऐसे ही मैचों में आता है मजा

एशिया कप ग्रुप-ए प्‍वाइंट्स टेबल (Asia Cup Group-A Points Table)

ग्रुप-ए टीम मैच जीत हार टाई प्‍वाइंट्स नेट रन रेट भारत 1 1 0 0 2 +0.175 हांगकांग 0 0 0 0 0 0 पाकिस्‍तान 1 0 1 0 0 -0.175

एशिया कप ग्रुप-बी प्‍वाइंट्स टेबल (Asia Cup Group-B Points Table)

उधर, ग्रुप-बी की बात की जाए तो यहां अफगानिस्‍तान का दबदबा साफ नजर आता है. मोहम्‍मद नबी की कप्‍तानी वाली अफगान टीम ने अपने पहले ही मैच में श्रीलंका को ना सिर्फ मात दी बल्कि उन्‍हें करीब 10 ओवर पहले ही परास्‍त कर दिया. ऐसे में इस टीम ने सुपर-4 में लगभग अपनी जगह पक्‍की कर ली है. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्‍योंकि अफगानिस्‍तान की नेट रन रेट अब +5.176 की हो गई है. अगर वो अपना ग्रुप स्‍तर का आखिरी मैच बांग्‍लादेश के खिलाफ हार भी जाते हैं और श्रीलंका अपने मुकाबले में बांग्‍लादेश को हरा भी देता है तो भी बेहतर रन रेट के आधार पर अफगानिस्‍तान को ही सुपर-4 में जगह मिलेगी. हालांकि अफगानिस्‍तान कुछ इसी तर्ज पर अगला मैच गंवाता है जिस तरह उसने श्रीलंका को हराया है तभी वो अगले चरण में पहुंचने से वंचित रह सकता है.