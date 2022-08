रविवार को एशिया कप (Asia Cup 2022) में पाकिस्तान पर भारत (IND vs PAK) की जीत में अहम योगदान निभाने वाले रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) मैच के बाद जब पूर्व बल्लेबाज और कॉमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) के सामने आए तो नजारा इन दोनों के साथ-साथ फैन्स के लिए भी खास था. मांजरेकर ने जड्डू से मैच पर चर्चा करने से पहले यही सवाल पूछा कि क्या मुझसे बात तो कर लोगे जड्डू. आपको कोई दिक्कत तो नहीं. अब सोशल मीडिया पर मांजरेकर का यह सवाल और जडेजा का जवाब खूब वायरल हो रहा है.Also Read - VIDEO: छोटी सी गलती पर वसीम अकरम ने ऑन कैमरा दिखाई गर्मी, गौतम गंभीर भी थे मौजूद

दरअसल संजय मांजरेकर रवींद्र जडेजा के कटु आलोचक रहे हैं और वह समय-समय पर उनकी आलोचना करते रहे हैं, जिससे जडेजा भी खासे नाराज थे. एक समय मांजरेकर ने टि्वटर पर भी उनकी कड़ी आलोचना की थी, तब रवींद्र जडेजा ने भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मांजरेकर को सख्ती से जवाब दिया था. Also Read - ICC Slow Over-Rate Rule T20I: क्‍या है नया स्‍लो ओवर रेट नियम जिसका शिकार हुए रोहित-बाबर?

तब से ही दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं. लेकिन इस बार एशिया कप में जब पाकिस्तान पर भारत की 5 विकेट से जीत के बाद दोनों का आमना-सामना हुआ तो दोनों ने ही बड़े ही प्रफेशनल अंदाज में माहौल को बिल्कुल सामान्य रखा. हालांकि मांजरेकर ने इस मैच पर जड्डू से बात करने से पहले उनकी राय जरूर ली कि क्या वह उनसे बात करना पसंद करेंगे या नहीं. Also Read - पाकिस्‍तान पर जीत से भावुक हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर पोस्‍ट की चार साल पुरानी तस्‍वीर

Sanjay Manjrekar – "You're okay na to talk to me, Jaddu?".

Ravindra Jadeja – "Ya, ya, absolutely".#INDvsPAK #Jadeja #AsiaCup2022 pic.twitter.com/3MzXN1Eh0Z

— SATHVIK VISHWANATH (@SATHVIK_05) August 28, 2022