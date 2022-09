श्रीलंका और बांग्लादेश (SL vs BAN) की टीमें अब से कुछ देर बाद एशिया कप (Asia Cup 2022) एक महत्वपूर्ण मैच में आमने-सामने होंगी. इस मैच में आज जो भी टीम हारी तो इस टूर्नामेंट में उसका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा. ऐसे में यह मुकाबला पहले ही कड़ा होने की उम्मीद थी कि श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने बांग्लादेश को आसान विरोधी टीम बोलकर मैच का माहौल और गरमा दिया है.Also Read - एशिया कप 2022: हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ भी सामने आईं गेंदबाजी को लेकर भारत की मुश्किलें

शनाका के इस बयान के बाद बांग्लादेश के टीम डायरेक्टर खालिद महमूद (Khaled Mahmud) ने भी श्रीलंका को आईना दिखाने में देर नहीं की. दसुन शनाका ने श्रीलंका के बॉलिंग अटैक पर बात करते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ दो ही विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं और ऐसे में इस टीम का मुकाबला करना मुश्किल नहीं है. Also Read - Sri Lanka vs Bangladesh T20 Dream11 Prediction : करो या मरो मैच में होगा श्रीलंका-बांग्लादेश का सामना

इस पर खादिद महमूद का पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कम से कम दो विश्व स्तरीय गेंदबाज तो हैं श्रीलंका के पास तो ऐसा एक भी गेंदबाज नहीं हैं. जब टीम डायरेक्टर खालिद महमूद से दसुन शनाका के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि वह किसलिए ऐसी बात बोल रहे थे. उन्होंने बांग्लादेश को अफगानिस्तान से आसान विरोधी बताया है.’ Also Read - WATCH : रोहित शर्मा के साथ पारी शुरू करेंगे सूर्यकुमार यादव? केएल राहुल को टीम से बाहर करने पर दिया ये जवाब

"I don't see any [world class] bowler in Sri Lanka side" Bangladesh Coach https://t.co/AZPib3xPBi pic.twitter.com/NosciLjKcq

— CricWire (@CricWireLK) August 31, 2022