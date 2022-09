Asia Cup 2022- SL vs BAN Match Report and Highlights: एशिया कप (Asia Cup) में गुरुवार को खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से मात देकर सुपर 4 में जगह बना ली है. श्रीलंका की इस जीत में कुसल मेंडिस (60) और कप्तान दसुन शनाका (45) ने शानदार पारियां खेलीं. इन दोनों के अलावा बाकी के बल्लेबाज भी छोटा मगर उपयोगी योगदान देते चले गए. इस शानदार प्रयास की बदौलत लगातार विकेट गंवाने के बावजूद उसने यहां जीत दर्ज कर ली. बांग्लादेश की ओर से इबादत हुसैन (3/51) और तस्कीन अहमद (2/24) ने अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए.Also Read - SL vs BAN, Asia Cup 2022 Highlights: रोमांचक मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 2 विकेट से दी मात

इससे पहले श्रीलंका ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. बांग्लादेश की टीम यहां बिल्कुल नई रणनीति से मैदान में उतरी थी. उसने अपने दोनों ओपनर बदलने के साथ अपनी प्लेइंग XI में कुल 3 बदलाव किए.

ओपनिंग पर उतरे मेहदी हसन मिराज ने 38 रन ठोककर टीम के लिए मनचाहा प्रदर्शन कर बड़े स्कोर की नींव रख दी. उनके अलावा युवा बल्लेबाज अफीफ हुसैन ने भी 22 गेंदों पर 39 रन और मोसेद्दिक हुसैन ने सिर्फ 9 गेंदों में नाबाद 24 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेली और अपनी टीम का स्कोर 20 ओवर में 183 रन तक पहुंचाकर श्रीलंका के सामने मजबूत चुनौती पेश की.

बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को कुसल मेंडिस और पथुम निसांका की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई. लेकिन पावरप्ले के अंतिम ओवर में इबादत हुसैन ने पथुम (20) को चलता कर दिया. तीन गेंदों बाद हुसैन ने चरित असलंका (1) को अपना दूसरा शिकार बनाकर लंका को बैकफुट पर धकेल दिया. दसुन गुणाथिलाका (11) ने अभी दो चौके ही जड़े थे कि इबादत ने उन्हें अपना तीसरा शिकार बनाकर श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी.

हालांकि उसके राहत की एक बात यह थी कि एक छोर पर कुसल मेंडिस खड़े हुए थे और वह तेजी से रन बना रहे थे. 77 के कुल स्कोर पर तस्कीन अहमद ने भानुका राजपक्षे (2) को आउट कर उसे चौथा झटका दिया.

इसके बाद कप्तान दुसन शनाका और मेंडिस के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 5वें विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की. कुसल मेंडिस के आउट होने के बाद हसरंगा भी आए और चले गए.

इस बीच शनाका अपनी टीम को जीत की ओर ले जाते दिख रहे थे कि 45 के निजी स्कोर पर वह मेहदी हसन का शिकार बन गए. लेकिन श्रीलंका की टीम घबराई नहीं और अंतिम ओवरों में पहले चमिका करुणारत्ने ने चार्ज संभाला और जब वह रन आउट हुए थे असिथा फर्नांडो ने सिर्फ 3 बॉल में 10 रन जड़कर अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी.