सुपर-4 के सभी तीन मैच हारने के बाद अफगानिस्‍तान की टीम का एशिया कप 2022 में सफर खत्‍म हुआ. अफगान टीम अपने देश लौट भी चुकी है लेकिन क्‍या कभी किसी ने सोचा था कि एशिया कप 2022 के खिताबी मैच में पाकिस्‍तान की हार पर अफगानिस्‍तान में जश्‍न मनाया जाएगा. इस जश्‍न के दौरान खुशी से झूमते हुए फैन्‍स पठाखे भी फोड़ेंगे. जी हां, रविवार रात अफगानिस्‍तान की राजधानी में कुछ ऐसा ही हुआ. श्रीलंका की टीम ने एशिया कप में बैक टू बैक दो मैचों में पाकिस्‍तान को मात देकर खिताब पर कब्‍जा किया. जिसके बाद काबुल में लोग सड़कों पर निकल गए और जश्‍न मनाने लगे.

भारतीय फैन्‍स के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पाकिस्‍तान की हार से अफगानिस्‍तान में मौजूद खेल प्रेमियों ने जश्‍न क्‍यों मनाया. पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान दोनों पड़ाेसी मुल्‍क हैं और उनके बीच भारत-पाकस्तान की तर्ज पर दशकों पुरानी दुष्‍मनी भी नहीं है. ऐसे में पाकिस्‍तान की हार पर अफगानिस्‍तान के लोग इतने उत्‍साहित क्‍यों हुए कि घर से बाहर निकलकर पटाखे फोड़ने लगे.

#Afghans 🇦🇫 Celebrations in Capital #Kabul , #Afghanistan to celebrate Sri Lanka’s victory over Pakistan in the #AsiaCup2022Final . pic.twitter.com/8ZnFkN5aKv

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) September 11, 2022