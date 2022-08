भारतीय बल्लेबाजी में सनसनी का पर्याय बन रहे सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने एक बुधवार को एक बार फिर दिखा दिया है कि उनकी तुलना एबी डिविलियर्स से आखिरकार क्यों होती है. सूर्यकुमार यादव ने क्रीज पर आते ही भारतीय बल्लेबाजी की रन गति को पंख लगा दिए. 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर जब केएल राहुल (36) आउट हुए तब स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 94 रन था. लेकिन अंतिम 7 ओवर में भारत ने 98 रन जोड़कर धमाल मचा दिया. इस दौरान सूर्या की 68 रन की पारी बेहद खास थी, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे.Also Read - Live Score IND vs HK, Asia Cup 2022: हॉन्‍ग कॉन्‍ग को 40 रन से हराकर भारत ने सुपर-4 में किया प्रवेश

इस पारी की बदौलत सूर्युकमार यादव ने इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया. दुबई इंटरनैशनल क्रिकेट मैदान पर किसी भारतीय द्वारा टी20 इंटरनैशनल में यह सबसे बड़ा स्कोर है. उन्होंने इस पारी के दौरान सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचरी भी पूरी कर ली. अपने करियर का 25वां टी20I मैच खेल रहे सूर्या की यह छठी हाफ सेंचुरी है. इसके अलावा वह एक शतक भी इस फॉर्मेट में अपने नाम कर चुके हैं. Also Read - IND vs HKG: यूं ही नहीं बने हैं सूर्यकुमार यादव मिस्टर 360, 'बचपन का प्यार' है ये कमाल के शॉट

इससे पहले विराट कोहली ने इसी मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. विराट ने 44 गेंद पर नाबाद 59 रन बनाए. उन्होंने एक चौका और तीन छक्के लगाए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 45 गेंद पर 98 रन की अविजित पार्टनरशिप की. Also Read - मौज-मस्ती के मूड में शिखर धवन बोल गए दिल की बात, बोले- मेरे लिए अब लड़की ढूंढो- Video Viral

.@surya_14kumar set the stage on fire 🔥 🔥 & was our top performer from the first innings of the #INDvHK clash. 👏 👏 #TeamIndia | #AsiaCup2022

Here's a summary of that superb knock 🔽 pic.twitter.com/d0ELeivTSp

— BCCI (@BCCI) August 31, 2022