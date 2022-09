एशिया कप (Asia Cup 2022) में हांगकांग के खिलाफ खेली सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की लाजवाब पारी से पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इतने खुश थे कि उन्होंने टोपी उतार कर उन्हें नमन किया जिसे मुंबई के इस बल्लेबाज ने दिल छूने वाला करार दिया. सूर्यकुमार यादव ने हांगकांग के खिलाफ केवल 26 गेंदों पर नाबाद 66 रन की धुआंधार पारी खेली इसमें छह छक्के और इतने ही चौके शामिल हैं. भारत ने ये मैच 40 रन से जीत कर सुपर चार में जगह बनाई.Also Read - Sri Lanka vs Bangladesh T20, Asia Cup 2022 Live Streaming: कब और कहां देखें श्रीलंका vs बांग्लादेश टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

उनकी बेहतरीन पारी कोहली की 44 गेंदों पर खेली गई नाबाद 59 रन की पारी पर हावी हो गई. भारतीय पारी खत्म होने के बाद कोहली ने सूर्यकुमार के सामने सिर झुकाया और कहा ‘‘क्या है ये.’’ Also Read - हांगकांग टीम ने विराट कोहली को दिया ये खूबसूरत तोहफा, कहा- इस पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए शुक्रिया

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ‘‘विराट कोहली का बर्ताव दिल छूने वाले थे. मुझे इससे पहले कभी इस तरह का अनुभव नहीं था. मैं हैरान था कि आखिर वह मेरे से आगे क्यों नहीं जा रहे हैं और जब मुझे अहसास हुआ तब मैंने उनसे साथ में चलने के लिए कहा. वो मुझसे कहीं अधिक अनुभवी हैं.’’ Also Read - सूर्यकुमार यादव की पारी की तारीफ करने के लिए शब्दों की कमी: रोहित शर्मा

#INDvsHKG: Virat Kohli bows down to Suryakumar Yadav at the end of the innings pic.twitter.com/oPbNMLLNs3

