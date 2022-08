Asia Cup 2022: आगामी एशिया कप के लिए सोमवार को भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. रोहित शर्मा की कप्‍तानी में टीम मैदान में उतरेगी. उपकप्‍तान केएल राहुल और पूर्व कप्‍तान विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी हुई है. जसप्रीत बुमराह चोट के चलते इस मेगा-इवेंट का हिस्‍सा नहीं हैं. एक बड़ा नाम जिसके टीम में ना होने को लेकर सबसे ज्‍यादा चर्चा हो रही है वो हैं श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer). टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में बीते कुछ समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे अय्यर को एशिया कप में जगह नहीं दी गई है. अय्यर को केवल रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ यूएई भेजा जा रहा है.Also Read - एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान; केएल राहुल, विराट कोहली की वापसी, जसप्रीत बुमराह बाहर

यह पहला मौका नहीं है जब श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया में बड़े मौकों पर नजरअंदाज किया गया हो. इससे पहले बीते साल टी20 विश्‍व कप से पहले भी उन्‍हें इसी तर्ज पर मौका नहीं दिया गया था. हालांकि उस वक्‍त वो चोट से उबरे थे लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है. इससे पहले साल 2019 में 50 ओवरों के विश्‍व कप के दौरान भी चयनकर्ता उन्‍हें नंबर-4 के स्‍थान के लिए नजरअंदाज कर चुके हैं. Also Read - टीम इंडिया को बड़ा झटका, एशिया कप 2022 से बाहर हुए चोटिल जसप्रीत बुमराह

भारतीय दल पर नजर डालें तो लंबे समय बात उपकप्‍तान केएल राहुल की अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी होने जा रही है. उनका जिम्‍बाब्‍वे दौरे पर जाना भी अभी तय नहीं है. आईपीएल 2022 के बाद से राहुल ने प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है ऐसे में फैन्‍स सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल को डायरेक्‍ट एंट्री और लगातार क्रिकेट खेल रहे अय्यर को नजरअंदाज क्‍यों किया जा रहा है. दीपक हुड्डा जैसे युवा चेहरों को उनके स्‍थान पर मौका दिया गया. Also Read - CWG 2022 : बैडमिंटन डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने जीता गोल्ड

After the IPL kl Rahul didn’t play a single match for india…and young players who consistently play for India like shreyas Iyer and at the end kl Rahul selected for Asia Cup and shreyas Iyer is going for Asia Cup as a standby player..😡😡

