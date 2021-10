Pakistan To Host Asia Cup in 2023 Says Ramiz Raja: अपने देश में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का जोर लगा रहे पाकिस्तान को बड़ी शुक्रवार को बड़ी कामयाबी मिली है. एशिया क्रिकेट काउंसिल (ACC) की मीटिंग में आज यह फैसला लिया गया कि अगले एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान में होगी. बीसीसीआई (BCCI) के सचिव जय शाह इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे.Also Read - T20 World Cup 2021: Temba Bavuma चोट से उबरे, साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड कप टीम मजबूत

यह टूर्नामेंट साल 2023 में आयोजित होगा, जो वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के नवनियुक्त अध्यक्ष रमीज राजा (Ramiz Raja) ने यह जानकारी दी. एसीसी की यह मीटिंग दुबई में आयोजित हुई. रमीज राजा के मुताबिक सभी सदस्यों ने एकमत होकर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की मेजबानी सौंपने का फैसला किया. Also Read - T20 World Cup 2021: "पाकिस्तान को मदद करेंगी UAE की अनुकूल परिस्थितियां"

क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एसीसी ने यह भी फैसला किया है कि साल 2023 में यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, जबकि इसके बाद इस महाद्वीप की टीमें इस टूर्नामेंट को साल 2024 में टी20 फॉर्मेट में खेलेंगी, जो श्रीलंका में आयोजित होगा. Also Read - T20 World Cup 2021: सनराइजर्स हैदराबाद के बाद Australia भी करेगा David Warner को नजरअंदाज? कप्तान Aaron Finch ने कही ये बात

बता दें इससे पहले यह टूर्नामेंट साल 2018 में यूएई में खेला गया था. यहां भारत ने बांग्लादेश को फाइनल में हराकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया. यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित हो रहा है तो क्या भारतीय टीम तब पाकिस्तान का दौरा करेगी. क्योंकि दोनों देशों में राजनीतिक तनाव चरम पर हैं और भारत ने साल 2006 के बाद से इस देश का दौरा नहीं किया है.

वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो वह साल 2012 में भारत दौरे पर आई थी. इसके बाद से दोनों देशों में टेंशन का माहौल लगातार बढ़ता रहा है और बीते कुछ सालों में दोनों देशों के आपसी रिश्तों में और तल्खी आई है. ऐसे में करीब दो साल दूर खड़े एशिया कप को लेकर भारत का क्या रुख रहेगा यह तब देखना दिलचस्प होगा.